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Fransa'da YPG/PKK'dan polise saldırı hazırlığı: 7 gözaltı

Fransa'da polise saldırı hazırlığında olan örgüt üyesinin PKK/YPG saflarında savaştığı ortaya çıktı.

Fransa'da polise saldırı hazırlığında olan örgüt üyesinin PKK/YPG saflarında savaştığı ortaya çıktı

Fransa’da şiddet eylemi hazırlığında oldukları şüphesiyle 9 aşırı solcunun gözaltına alındığı bildirildi.

Şüphelilerden Florian D.'nin, 3 yıl önce Suriye'ye gittiği ve 10 ay boyunca PKK/YPG saflarında çatıştıktan sonra Fransa'ya döndüğü öğrenildi. Şüphelinin adresinde bomba düzeneği bulundu

İç Güvenlik Genel Direktörlüğüne (DGSI) bağlı polisler, salı günü Paris, Toulouse ve Dorogne bölgelerinde, 30 yaşlarında 9 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişilerin ikisinin araç ve evlerinde yapılan aramada, silah ve mühimmat bulundu.

Üç günlük gözaltı sonrası 9 kişiden 7’si mahkemeye sevk edildi, 2 kişi serbest bırakıldı.

Bu kişilere terör eylemi hazırlığında olma suçlaması yöneltilmesi bekleniyor.

Kaynak: https://www.bfmtv.com/police-justice/7-membres-de-l-ultra-gauche-soupconnes-de-preparer-un-projet-violent-deferes-au-parquet-anti-terroriste_AN-202012110227.html

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