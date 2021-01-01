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Fransa'da yılbaşı gecesi otomobiller ateşe verildi

Fransa'nın Strazburg kentinde yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağına rağmen en az 30 araç ateşe verildi.

2020 yılını sokak olaylarıyla geçiren Fransa, 2021 yılına da benzer manzaralarla girdi.

Strazburg kentinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına rağmen onlarca araç kundaklandı.

30 ARAÇ KUNDAKLANDI

Fransız basınının polis kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, kentte en az 30 araç yakıldı. Alevlerle kaplanan araçları görenler, o anları kaydetti.

2019'DA YAKILAN ARAÇ SAYISI

Yetkililer, perşembe günü erken saatlerde "Vandallara taviz verilmeyecek" uyarısı yapmıştı. Kentte 2019 yılında yaklaşık 220 araç yakıldı.

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