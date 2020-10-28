Fransa'da Türklere saldırı! Yaralılar var

Fransa'nın güneydoğusundaki Isere kentinde Ermenistan yanlısı gösteri yapan protestocuların A7 otoyolunu kapatarak işe giden Türklere saldırması sonucu 5 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarının yaptığı açıklamaya göre, 300-400 Ermeni protestocu A7 otoyolunu her iki yönden ulaşıma kapattı.

Fransa’nın Lyon bölgesi yakınlarında Ermeni eylemciler, işe giden Türk vatandaşlarına sopa, balta ve bıçak ile saldırdı.



Saldırıda, bir baba ile 17 ve 22 yaşındaki iki oğlu ağır yaralandı. Babanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Via / @Avrpli_Turkler pic.twitter.com/CZAXLgFfvC — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 28, 2020

Sabah saatlerinde Lyon ve Marseille yönlerine doğru trafik sıkışıklığı başladı.

Trafikte kalanlarla protestocular arasında tansiyon yükselirken, Ermenistan yanlısı protestocular, işe gitmek isterken kendilerine tepki gösteren bir grup Türk vatandaşına saldırdı.

Protestocular 1'i ağır 5 Türk asıllı kişinin yaralanmasına sebep oldu. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Göstericilerin otoyolu terk etmesinin ardından trafik açıldı.