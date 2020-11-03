Fransa'da son 3 yılda 43 cami kapatıldı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ulusal Mecliste yaptığı açıklamada, terörle değil "İslamcılık" ile mücadele etmek için yasaya ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Ülkede Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanlığı görevine gelmesinden bu yana son 3 yılda 43 caminin kapatıldığını ifade eden Gerald Darmanin, Macron'un önceki cumhurbaşkanlarından daha fazla camiyi ibadete kapattığını söyledi.

Darmanin, "radikalleşmeyen ancak kamu düzenini tehlikeye sokan" camilerin ise 6 ay boyunca kapatılabileceğini söyledi.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "radikalleşme ve İslamcılıkla mücadele" adı altında ihbar hattı kuruldu.

Buna göre, insanlardan "çevresinde hareketlerinden şüphelenilen" kişi veya kişilerin tespit edilmesi halinde belirtilen telefon numarasını araması isteniyor.

Macron'un son dönemde İslam karşıtı tutumu ve siyasetçilerin Müslümanları hedef alan açıklamaları dünyanın birçok yerinde tepkilere neden olurken, ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar da arttı.

Gerald Darmanin, dün yaptığı açıklamada, "Herkes toplumun bekçisi olabilir. Tüm Fransız halkının, terörü savunan bir konuşma duyduğunda, sosyal medyada bir paylaşım gördüğünde uyanık olmasında ısrar ediyorum." ifadesini kullanmıştı.