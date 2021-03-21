Fransa'da skandal karar

Fransa'nın en üst mahkemesi çarşamba günü, kamuoyunda "Julie" diye bilinen kıza 13-15 yaşları arasında defalarca tecavüz etmekle suçlanan itfaiye görevlilerinin daha az ceza anlamına gelen cinsel saldırıdan yargılanmasına karar verdi.

Şimdi 25 yaşında olan Julie ve ailesinin avukatları karara itiraz etmeyi ve davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürmeyi planlıyor.

Washington Post'un haberine göre, 2018'de okulda anksiyete krizi geçiren Julie'ye itfaiye görevlileri müdahale etmişti. Kızla ilgilenen ekipten Pierre, Julie'nin telefon numarasını tıbbi dokümanlardan almış ve onunla iletişime geçmişti.

Bunun ardından kızla ilişki kuran adam, Julie'yi diğer itfaiye görevlileriyle tanıştırmıştı. Julie bundan sonra iki yıl boyunca 20 kişinin kendisine pek çok kez tecavüz ettiğini söylemişti.

Dedektiflere göre saldırılardan sonra Julie'nin akıl ve beden sağlığı gittikçe kötüleşmiş; daha fazla anksiyete krizi geçirmeye başlayan kız, dışarı çıkmaya korkar hale gelmişti.

Ayrıca Julie'nin annesi Corinne Leriche, kızının şimdiye kadar pek çok kez intihara teşebbüs ettiğini ve şu an ciddi bir sakatlıkla mücadele ettiğini açıkladı.

İddialardan sonra görevlilerden üçü Julie'yle cinsel ilişki kurduğunu kabul etmiş ancak bunun kızın rızasıyla gerçekleştiğini öne sürmüştü. Bu kişiler hakkında dava açılmıştı. Geri kalan 17 kişi hakkındaysa bir suçlama yapılmamıştı.

Ülkenin yasalarına göre, tecavüze verilen en yüksek hapis cezası 20 yılken, cinsel saldırıda bu 7 yıla iniyor. Ayrıca 15 yaşın altındaki bir çocukla cinsle ilişki, ancak çocuğun rızası olmadığı zaman suç kabul ediliyor.

Daha önce Julie'nin, görevlilerin kendisiyle kurduğu ilişkiyi reddetmek için "gerekli muhakeme yeteneğine sahip olduğu" kararı verilmişti. 17 Mart'ta en üst mahkeme bu kararı onaylayarak Julie'nin avukatlarının sanıkların tecavüzden yargılanması yönündeki talebini reddetti.

Öte yandan mahkeme kararına göre bir yargıç, sanıkların Julie’nin reşit olmadığını bilip bilmediğini araştıracak. Bu, diğer görevlilere karşı daha fazla suçlama yapılabilme yapılması/yöneltilmesi ihtimalini doğuruyor.

Ayrıca Fransa Ulusal Meclisi 15 Mart'ta, 15 yaş altındaki çocuklara yönelik her türlü cinsel eylemi, bu kişilerin rızası olsa dahi tecavüz olarak gören yasayı onaylamıştı. Yasa henüz senatodan geçmese de Macron hükümeti değişikliği desteklediğini duyurmuştu.

Julie'nin avukatları yaptıkları açıklamada mahkeme kararının, yeni yasa değişikliğiyle çeliştiğini vurguladı. Ancak kanunların geriye yürümezliği ilkesi, itfaiyecilerin yasanın yeni haliyle yargılanmasına engel.

Avukatlar, Julie'nin kırılgan olduğunu, "büyük psikolojik sıkıntıları" bulunduğunu ve mahkemenin bunu dikkate almadığını da sözlerine ekledi.

İndependent Türkçe