Fransa’da silah ticareti yapan çete çökertildi

Ellerindeki makinalı tüfek ve otomatik tabancaları, uyuşturucu kaçakçılarına ve aşırı sağcı gruplara sattığı belirlenen bu çete içinde yer alan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanıklar, ordu ve güvenlik mensupları dışındakilerin kullanması yasak silahları bulundurmak, taşımak ve satmak suçundan mahkum olacak.

Polis operasyonunda daha önce gözaltına alınıp sonra serbest bırakılanlar ise şimdilik adli denetim altında tutulacak.

Sanıklardan birisinin aşırı sağ gruplarla ilişkisini bulunduğu, yine diğerinin aşırı sağ grup sempatizanı olduğu belirlendi.

Tutuklanan askerlerden birisinin Savunma Bakanlığı’ndan, diğerinin ise ülkenin doğusundaki bir askeri birlikte görev yaptığı saptandı.

Çete üyelerinin, silah koleksiyoncularında, ateşleme bölümleri iptal edilerek, kullanılamaz halde saklanan ağır ve otomatik silahları satın alıp, bunları yeniden çalışır hale getirip sattıkları belirlendi.

Euronews Türkçe