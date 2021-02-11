Fransa’da sayılarla aile içi cinsel saldırı dehşeti

Fransa’da düzenlenen son araştırmalar, ülkedeki aile içi taciz ve tecavüz vakalarının dehşet verici derecede yüksek olduğunu gözler önüne serdi. Binlerce kadın ve erkek, aile içinde mâruz kaldıkları cinsel saldırıları paylaşmaya başladı.

Eski Fransız Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner’in kızı Camille Kouchner, yazdığı bir kitapta aile içerisinde yıllarca saklanan bir gerçeği ortaya çıkardı.

Camille Kouchner’in üvey babası Olivier Duhamel, 2 yıl boyunca Kouchner’in erkek ikiz kardeşine cinsel istismarda bulunmuştu. 12 - 14 yaşlar arasında yaşanan olayda Kouchner ve kardeşi, bu duruma karşı yıllarca sessiz kalmak zorunda bırakıldı. Ailelerinin kendilerini dışlamasından korktular ve 2008 yılında konu aile içerisinde açıldığında korktukları oldu. Sessizliklerini bozdukları için ailelerin kini, yıllarca cinsel istismarda bulunan Duhamel’e değil, istismara uğrayan kurbanlar olan çocuklarına yöneldi. Kouchner, tüm bunları son kitabında kamuoyuna duyurdu.

İşte bu kitaptan sonra cesaretlerini toplayan binlerce erkek ve kadın, çocuk yaşlarda mâruz kaldıkları cinsel istismarlara değinmeye başladılar.

Öte yandan konuya dair son yıllarda düzenlenen kamuoyu araştırmaları, gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Kurbanlar, özellikle aile korkusu nedeniyle sessiz kalıyorlar ve durumu açıkladıklarında da ya çok geç oluyor, ya da ailelerinden yeterince destek görmüyorlar.

Fransa’daki araştırmalara katılan kadınların yüzde 8,3’ü, 18 yaşından daha küçükken aile içi veya dışında cinsel şiddete mâruz kaldıklarını dile getirdi. Erkeklerde ise bu oran 1,9.

Cinsel saldırıya mâruz kalan kadın ve erkeklerin yarısında bu saldırılar aile içerisinde veya yakın aile çevresi içerisinde yaşanıyor. Kadınların yüzde 20’si, erkeklerin ise yüzde 16’sı, saldırıların anne veya babalarının erkek kardeşleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtiyor. İkinci sıradaki saldırgan ise anne ve babanın yakın arkadaşları.

Vakaların yüzde 15’i ise kardeş, üvey kardeş veya baba tarafından cinsel saldırıya mâruz kaldıklarını ifade etti. Kadınların yüzde 2,5’i, erkeklerin ise yüzde 0,3’ü en yakın aile üyeleri (baba, anne, kardeş, dede,...) tarafından cinsel saldırıya uğradıklarını söylediler.

Mâruz kaldıkları saldırıları ailelerine bildiren kurbanların sadece yüzde 66’sından daha düşük bir oran, aileleri tarafından destek gördü. Araştırmalara göre ailelerin kurbanlara destek verecek olması kesin değil.

Slate.fr