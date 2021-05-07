Fransa’da polis şiddetinin sembol ismi Assa Traore hakim karşısına çıktı

Ülkede siyahilere ve banliyöde yaşayanlara yönelik polis şiddetine tepkinin sembolü haline gelen siyahi genç kız Traore hakkında, Temmuz 2019’da yayımladığı ve kardeşinin ölümünden jandarmaları sorumlu tuttuğu “Suçluyorum” başlıklı yazı nedeniyle açılan dava, dün ve bugün Paris Adalet Mahkemesinde görüldü.

Assa Traore’nin, kardeşinin ölümünün 3. yıldönümünde yayımladığı ve jandarmaları, isimlerini de kullanarak kardeşi Adama’yı vücutlarıyla ezip öldürmekle suçladığı yazı üzerine açılan davada, hakim sanıkları dinledi.

Traore, ifadesinde Adama için adalet arayan bir kız kardeş olduğunu söyleyerek, jandarmaların hiyerarşi tarafından korunduğunu, bugün yargılananın kendisi değil suçlanan güvenlik güçleri olması gerektiğini belirtti.

Mahkeme çıkışında kısa bir açıklama yapan Traore'nin mikrofonla konuşmasına Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement'ın talimatıyla izin verilmedi.

Diğer yandan Adama İçin Adalet oluşumu üyeleri Traore’ye destek ve polis şiddetini kınamak için mahkeme önünde gösteri yaptı.

Göstericiler, "Adama için adalet", "Assa için adalet" pankartları açtı.

Adama Traore, jandarma aracında yaşamını yitirmişti

Adama Traore, 19 Temmuz 2016'da kimlik kontrolünde yaşanan gerilim sonrası karakola götürülmek üzere bindirildiği jandarma aracında hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yapılan ilk açıklamalarda, Adama Traore'nin rahatsızlandığı ve ilk yardım ekibine teslim edildiği belirtilmişti. Daha sonra ise Adama Traore'nin doktorun müdahale etmeden önce jandarma aracında hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

Olaya karışan kolluk kuvvetleriyle ilgili herhangi bir soruşturma açılmazken, tahkikat hakimlerinin yürüttüğü soruşturmalardan da henüz sonuç çıkmadı.

Adama Traore'nin ölümü sonrası çok sayıda protesto düzenlenmiş, kardeşleri ve aile fertlerinden birçoğu gözaltına alınmıştı.

Savcının, "Adama'nın polis şiddetiyle değil enfeksiyon nedeniyle kalp krizi geçirerek ölmüş olabileceği" şeklindeki açıklaması üzerine banliyölerde isyan başlamıştı.

Paris Temyiz Mahkemesi, jandarmaların Aralık 2019’da mahkemeye taşıdığı, Assa Traore’nin erkek kardeşinin ölümünden jandarmaları sorumlu tutan Eylül-Kasım 2019’daki sosyal medya paylaşımlarının masumiyet karinesini ihlal ettiğine hükmetmişti.

Mahkeme, genç kızın konuyla ilgili paylaştığı 5 mesajdan 2’sini silmesine, jandarmalara toplam 4 bin avro tazminat ödemesine ve sosyal medya sayfasında 15 gün süresince mahkeme kararını paylaşmasına karar vermişti.