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Fransa'da PKK'ya operasyon: Örgüt bağlantılı dernek ve iş yerlerine baskın

Fransa'da bugün PKK terör örgütüyle bağlantılı dernek ve iş yerlerine baskın düzenlendi. Yapılan baskınlarda çok sayıda terör örgütü sempatizanının gözaltına alındığı öğrenildi. PKK'nın örtülü dernek ve iş yerlerine gerçekleştirilen operasyonlar Fransız Anti-Terör birimi tarafından gerçekleştirildi.

Fransa'da bugün PKK terör örgütüyle bağlantılı dernek ve iş yerlerine baskın düzenlendi. Yapılan baskınlarda çok sayıda terör örgütü sempatizanının gözaltına alındığı öğrenildi. PKK'nın örtülü dernek ve iş yerlerine gerçekleştirilen operasyonlar Fransız Anti-Terör birimi tarafından gerçekleştirildi.

Fransa'da bugün PKK terör örgütünün bağlantılı dernek ve iş yerlerine baskın düzenlendi.

ÖRGÜT BAĞLANTILI DERNEKLERE BASKIN

Sabah saatlerinde ülkenin çeşitli yerlerinde bulunan ve "legal" bir şekilde farklı isimler altına faaliyet gösteren örgütle bağlantılı dernek ve iş yerlerine baskın gerçekleştirildi.

Alınan bilgilere göre PKK'nın örtülü dernek ve iş yerlerine gerçekleştirilen operasyonlar Fransız Anti-Terör birimi tarafından gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Yapılan baskınlarda çok sayıda terör örgütü sempatizanının gözaltına alındığı öğrenildi.

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