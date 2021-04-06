Fransa'da PKK yanlıları Türk restoranlarına saldırdı
Fransa'da terör örgütü PKK yanlıları Lyon'da Türk restoranlarına saldırdı. Saldırıya uğrayan Türk restoranının daha önce de PKK yanlıları tarafından hedef alındığı kaydedildi. Fransız basını ise saldırılara sessiz kaldı.
Fransa'da terör örgütü PKK yanlıları Lyon'da Türk restoranlarına saldırdı. Saldırıya uğrayan Türk restoranının daha önce de PKK yanlıları tarafından hedef alındığı kaydedildi.
FRANSIZ BASINI SESSİZ
Fransız basını ise saldırılara sessiz kaldı.
Fransa'da geçtiğimiz günlerde PKK terör örgütüyle bağlantılı dernek ve iş yerlerine baskın düzenlenmişti. Yapılan baskınlarda çok sayıda terör örgütü sempatizanı gözaltına alınmıştı.
Fransa'da son 72 saatte Türklere karşı iki saldırı düzenledi— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 6, 2021
🔹Fransa'nın Lyon kentindeki 'Çiğköftem' adlı Türk restoranına Fransız polisi eşliğinde, ellerin örgüt paçavralarıyla yürüyüş yapan PKK terör örgütü üyeleri saldırdı
🔹İşletme zarar görürken, polis olaya müdahil olmadı pic.twitter.com/r26Jfet9wq
Yorumlar