Fransa'da PKK yanlıları Türk restoranlarına saldırdı

Fransa'da terör örgütü PKK yanlıları Lyon'da Türk restoranlarına saldırdı. Saldırıya uğrayan Türk restoranının daha önce de PKK yanlıları tarafından hedef alındığı kaydedildi.

FRANSIZ BASINI SESSİZ

Fransız basını ise saldırılara sessiz kaldı.

Fransa'da geçtiğimiz günlerde PKK terör örgütüyle bağlantılı dernek ve iş yerlerine baskın düzenlenmişti. Yapılan baskınlarda çok sayıda terör örgütü sempatizanı gözaltına alınmıştı.