Fransa'da ortaokul öğrencisine 'öğretmenin ölümünü hoş karşılamaktan' terör soruşturması

Le Provenance'ın haberine göre, Marsilya'da yaşayan 14 yaşındaki Afganistan asıllı öğrenci, 16 Ekim'de öldürülen öğretmen Samuel Paty için düzenlenen anma etkinliği sırasında "Paty'nin ölümünü hoş karşıladığı" gerekçesiyle öğretmeni tarafından şikayet edildi.

Yargı kaynakları öğrenciye terör soruşturması açıldığını ve öğrencinin gelişiminin gözlendiği yargı öncesi denetimli serbestliğe tabi tutulduğunu belirtti.

Bölgede buna benzer 7 şikayetin daha yaşandığı üçünün "terör eylemine gerekçe oluşturmaktan" soruşturmaya tabi tutulduğu diğer dördüne ise yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı gerekçesiyle soruşturulma açılmadığı ifade ediliyor.

Daha önce de ülkenin Blois kentinde, bir öğretmenin öldürüldüğü fotoğrafı sosyal medyada beğenen 22 yaşındaki Çeçen uyruklu kişi "terör propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Diğer yandan Fransa İçişleri Bakanlığı, Twitter hesabından "radikalleşme ve İslamcılıkla mücadele" adı altında ihbar hattı kurulduğunu "hareketlerinden şüphelenilen" kişi veya kişilerin tespit edildiği an açılan hattı aramalarını talep etmişti.

Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de bir öğretmen başı kesilerek öldürülmüştü. Fransız yetkililer, zanlının cesedin yakınlarında elinde bıçakla görüldüğünü ve kaçtıktan sonra polis tarafından vurularak öldürüldüğünü açıklamıştı.

Ortaokulda görevli tarih öğretmeninin öldürülmeden birkaç gün önce Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür gösterdiği ve velilerin buna tepkide bulunduğu kaydedilmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son dönemde İslam karşıtı tutumu ve siyasetçilerin Müslümanları hedef alan açıklamaları dünyanın birçok yerinde tepkilere neden olurken, ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar da artmaya başladı.