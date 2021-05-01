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Fransa'da olaylı 1 Mayıs: 39 kişi gözaltına alındı

Fransa'da düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gösterilerde protesto gösterileri büyüdü. Ülkede çıkan olaylarda 39 kişi gözaltına alındı. Sarı yelekliler de gösteriye katıldı.

 

Başkent Paris'te sendikaların ve sivil toplum kuruluşların çağrısıyla düzenlenen 1 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde, Republique Meydanı'nda toplanan binlerce kişi Nation Meydanı'na kadar yürüdü.

Fransadaki 1 Mayıs gösterilerinde 39 kişi gözaltına alındı

Eylemde, göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşanırken, eylemciler bir çöp bidonunu ateşe verdi, bir bankanın camını kırdı ve çevreye zarar verdi. Polis, çeşitli maddeler atan protestoculara biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Fransa'daki 1 Mayıs gösterilerinde 39 kişi gözaltına alındı

Protestonun dozu kaçtı, polis müdahale etti

Başkentteki gösterilerde 34 kişinin gözaltına alınırken Lyon'da yapılan eylemde 27 polis yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı. Lille ve Nantes kentlerindeki gösterilerde polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Düzenlenen gösterilere, İçişleri Bakanlığına göre 106 bin, organizatörlere göre de 150 bin kişi katıldı.

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