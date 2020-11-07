AjansHaber.com.tr Dünya Kiliseye saldırı altından papazın yasak aşkı çıktı

Fransa'da Müslümanları suçladıkları kilise saldırısının altından papazın yasak ilişkisi çıktı!

Fransa'nın Lyon kentinde kilise saldırısında gözaltına alınan şahıs karısının papazla yasadığı ilişkiden dolayı papaz Nikolaos Kakavelakis'i silahla vurduğunu itiraf etti. Saldırı sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İslam'ı hedef alan sözler sarf etmişti.

2 hafta önce Lyon kentindeki kiliseyi kapatırken vurulan 52 yaşındaki Kakavelakis olayı ile ilgili yürütülen savcılık soruşturmasından ilginç detaylar ortaya çıktı.

Fransa'da Yunan Ortodoks kilisesinde saldırıFransa'da Yunan Ortodoks kilisesinde saldırıDünya

Fransız gazetesi Le Monde'da yer alan habere göre gözaltına alınan 40 yaşındaki Gürcü şahıs, Papaz Kakavelakis'in karısıyla ilişkisi olduğundan dolayı saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Papaz Kakavelakis

Yunan Ortodoks Kilisesi papazı Kakavelakis kiliseyi kapattığı sırada av tüfeğiyle vurulmuş, saldırgan kaçmıştı.

5 GÜN SONRA KOMADAN ÇIKTI

Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Papaz Kakavelakis, perşembe günü komadan çıkmıştı.

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