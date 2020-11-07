Fransa'da Müslümanları suçladıkları kilise saldırısının altından papazın yasak ilişkisi çıktı!

2 hafta önce Lyon kentindeki kiliseyi kapatırken vurulan 52 yaşındaki Kakavelakis olayı ile ilgili yürütülen savcılık soruşturmasından ilginç detaylar ortaya çıktı.

Fransız gazetesi Le Monde'da yer alan habere göre gözaltına alınan 40 yaşındaki Gürcü şahıs, Papaz Kakavelakis'in karısıyla ilişkisi olduğundan dolayı saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Yunan Ortodoks Kilisesi papazı Kakavelakis kiliseyi kapattığı sırada av tüfeğiyle vurulmuş, saldırgan kaçmıştı.

5 GÜN SONRA KOMADAN ÇIKTI

Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Papaz Kakavelakis, perşembe günü komadan çıkmıştı.