Fransa'da muhalefet'e göre savaş şimdi başladı!

Fransa’da emeklilik yaşının 62’den 64’e yükseltilmesini öngören ve tepkilere neden olan emeklilik reformu tekrar gündeme gelmesiyle birlikte tekrardan grev başlatıldı. Paris, Nice, Marsilya, Nantes ve Lyon gibi birçok şehirde halk sokaklara döküldü.

Aylarca reformu protesto etmek için greve giden, şoförler, temizlik işçileri, rafineri çalışanları, demiryolu çalışanları ve öğretmenler gibi diğer mesleklerden de tekrardan destek geldi.

Genel Emek Konfederasyonu (CGT) yapmış olduğu açıklamada, petrol şirketlerinde de (TotalEnergies, Esso-ExxonMobil ve Petroineos) başlayan grev nedeniyle tüm petrol sevkiyatları durduruldu. CGT lideri Philippe Martinez protestolara yönelik yapmış olduğu açıklamada, "Hükümetin reform taslağını geri çekmesi gerekmektedir" dedi.