Fransa'da işten çıkarılan Total işçileri polisle çatıştı

Geçen yılı 7,2 milyar dolar zararla kapatan Total'in, Seine-et-Marne departmanına bağlı Grandpuits rafinerisinin çalışanları, şirketin kapanma ve toplu işten çıkarmalarını protesto etmek için 5 haftadır grev yapıyor.

Şirketin Le Defans'taki ek binasının önünde toplanan işçilere, işçi sendikaları, muhalefet üyeleri ve çevreciler destek verdi.

Binaya doğru yürüyüşe geçen işçiler, polis barikatına takıldı. Polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı.

Fransa’da petrol şirketi Total'in bünyesindeki Grandpuits rafinerisinin çalışanları, şirketin başkent Paris'teki binasının önünde protesto gösterisi düzenledi.



🔹Total'in "toplu işten çıkarmalarını" protesto eden işçiler polisle çatıştı. pic.twitter.com/VC9OlcRbWH — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 10, 2021

Bazı göstericiler binanın cam ve duvarlarına "700 çalışan tehdit altında" yazılı broşürler asarken, bazıları da beraberinde getirdiği merdivenleri kullanarak bina girişindeki platformların üstüne çıktı ve meşaleler yaktı.

Ardından basın açıklaması düzenleyen çalışanlar, şirketten işten çıkarmalara son vermesi çağrısında bulundu.

Bazı işçilerin getirdikleri petrol varillerini, davul gibi kullanması dikkati çekti.

Total'in, geçen yıl 2023 yılına kadar biyoyakıt üretimine geçeceğini açıkladığı program kapsamında 700'den fazla kişinin işine son vereceği belirtiliyor.

Total'in 2020 finansal raporuna göre, 2019'da 11,2 milyar dolar kar sağlayan firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve petrol piyasasındaki istikrarsızlık nedeniyle 2020 yılını 7,2 milyar dolar zararla kapattı.

Şirket, mayısta yapılacak hissedarlar toplantısında onaylanması durumunda ismini "daha az emisyon daha fazla enerji" hedefine geçiş amacıyla "TotalEnergies" olarak değiştirmeyi planlıyor.