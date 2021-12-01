Fransa'da ırkçı yazar Cumhurbaşkanı adayı

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine 4 ay kala, son zamanlarda Fransız basınında sıkça gündeme gelen aşırı sağcı köşe yazarı Eric Zemmour resmen adaylığını açıkladı.

"Fransa'nın düşüşüne son verme" iddiasında

Daha önce ırkçı söylemleri ve Müslümanlara yönelik nefret suçlarından mahkum olan Eric Zemmour, bugün göçmen karşıtı söylemlerle dolu bir videoda "Fransa'nın düşüşüne son verme" iddiasıyla cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu duyurdu.

Başörtüsü düşmanı

Cumhurbaşkanı Macron'a karşı yarışacağını belirten Zemmour, "Kızlarımızın başörtüsü takmak zorunda kalmaması için, oğullarımızın da boyun eğmemesi için gelecek seçimlere adayım" diye konuştu.

Eric Zemmour'un adaylığını açıklaması, göç ve güvenlik konusundaki çıkışlarıyla bilinen Ulusal Birlik partisinin oylarını böleceği tahmin ediliyor. Daha önceki anketlerde, Marine Le Pen, Macron'un en güçlü rakibi olarak öne çıkıyordu.

Fransa'ya göç eden Cezayirli Yahudi bir ailenin oğlu olan Zemmour, Marine Le Pen'i geride bırakarak gelecek seçimlerde ikinci tura yükselmeyi hedefliyor.

Zemmour, Le Pen'in yanı sıra, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin partisi olan merkez sağ partisi Cumhuriyetçilere (LR) karşı da mücadele etmesi gerekecek.

İslam karşıtı söylemleri ile sıkça gündeme geliyor



Yıllardır kadın haklarına karşı çıkışları ile bilinen Zemmour, en çok Fransa'da yaşayan Müslüman azınlıklara karşı sert çıkışlarıyla gündeme geldi. Zemmour birçok televizyon programında, "İslam dinin Fransa ile bağdaşmadığını" ifade etmişti.

Ayrıca, Müslümanların kendi kültür ve dinlerini yansıtan isimler yerine Fransız kültürüne ait isimler seçmeleri gerektiğini söylemişti.

Zemmour bir konuşmasında, "Müslümanlara, İslam ve Fransa arasında bir tercih hakkı vermemiz gerekiyor. Çünkü bunu açıktan söylemeseler de tüm Müslümanların cihatçıları "iyi Müslümanlar" olarak görüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Irkçı söylemlerinden mahkum oldu

2019'da Yargıtay, bu ifadelerin Müslümanlara yönelik "ayrımcılığa teşvik” suçu oluşturduğunu ifade etmişti.

Fransızların 10 ve 24 Nisan 2022’de cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitmesi öngörülüyor. Seçimin ilk turunda en az yüzde 50 oy alan aday, cumhurbaşkanı olacak. Seçim ikinci tura kalırsa ilk turda en çok oy alan iki aday yarışacak.