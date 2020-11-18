Fransa’da 'güvenlik tasarısı' protestosuna polis müdahalesi

Yasa tasarısının Ulusal Mecliste görüşülmeye başlandığı saatlere yakın binlerce kişi parlamento binası yakınındaki Saint-Germain bulvarında toplanarak tasarıyı protesto etti.

Fransa'da Macron karşıtı protestocular sokaklarda



🔹Protestocular ülkenin pek çok bölgesinde sokağa çıktı.

🔹Sık sık gergin anların yaşandığı protestolarda polis bölgedekilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale ediyor. pic.twitter.com/1pEI5S6fYT — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 17, 2020

Aralarında hukukçu, basın mensupları ve sarı yeleklilerin de bulunduğu göstericiler ile Fransız polisi arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis kalabalığa gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.

Göstericilerden Nadia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polis şiddetine çokça sahne olan Paris'in banliyölerinin birinde yaşadığını söyledi.

"Ne yaşadığımızı biz biliyoruz ne yazık ki sık sık yaşıyoruz. Eğer yasa (meclisten) geçerse vatandaşların hayatını riske atmakla kalmayıp aynı zamanda bu şiddeti ortaya çıkaran medyayı, basın mensuplarını da büyük ölçüde etkileyecektir." diyen Nadia, bu bakımdan yasa tasarısının meclisten geçmemesi gerektiğine işaret etti.

Nadia, polislerin görsellerini çekme haklarının olduğunu ve bunun ellerinden alınmaması gerektiğini savundu.

"Onların (polislerin) görüntülerini çekmeliyiz, harika işler yaptıkları doğru fakat bazen taciz ve şiddet olaylarının olduğunu da inkar edemeyiz... Onların kim olduklarını ortaya çıkarmalıyız." diye konuşan Nadia, görüntü alma haklarının ellerinden alındığı takdirde güvenlik güçlerinin uyguladığı şiddetin kanıtlanamayacağına dikkati çekti.

Nadia, "Medya bizi bilgilendirme işini yapamazsa güvende olamayız bu yüzden protestoya katıldım." dedi.

Öte yandan meçliste görüşmeleri devam eden tasarıya göre, terörle güvenlik güçleri şehir içindeki operasyon ve mücadelelerde video görüntü almanın yanı sıra "drone" kameralar da kullanılabilecek.

Fransa'da protestocular, sokakları kapatarak çöp konteynerlerini ateşe vermeye başladı.



🔹Terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen ANTİFA da sokakları terörize edenler arasında. pic.twitter.com/5dbn3VJDH0 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 17, 2020

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde polisin protestoculara karşı kullandığı şiddet görüntülenmiş ve sosyal medyada paylaşılmış, bunun üzerine polisler hakkında soruşturmalar açılmıştı.