Fransa'da göstericilerle polis arasında gerginlik
Fransa'da güvenlik yasa tasarısı bir kez daha protesto edildi. Başkent Paris'te bir araya gelen protestocular, tartışmalı "Küresel Güvenlik" yasa tasarısına tepki gösterdi. Polis göstericilere sert müdahalede bulundu.
Fransa'nın tartışmalı güvenlik yasası nedeniyle Paris sokakları bir kez daha protestocularla doldu.
Place de la Nation meydanındaki anıtın önünde göstericiler ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.
Polis göstericilere cop ve göz yaşartıcı gazla karşılık verd
Fransa'da yeni güvenlik yasa tasarısını protesto eden göstericiye polisten sert müdahale— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 30, 2021
🔹Başkent Paris'te süren protesto gösterilerinde polis ile göstericiler arasında gerilim tırmanıyor
🔹Polisin, bir gösgtericiye sert müdahalesi böyle görüntülendipic.twitter.com/XMIAjxH7OC
Protestoların temel nedeni Fransa parlamentosundan geçen güvenlik yasa tasarısı.
Tasarıdan endişe ediliyor
Tasarının, basın özgürlüğünü kısıtlamasından ve polis şiddetini artırmasından endişe ediliyor.
Fransa'da işsizlik ve güvenlik yasasına karşı Sarı Yelekliler yine sokakta!— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 30, 2021
🔹Fransa'da işsizlik, yaşam şartları ve güvenlik yasasına karşı iki yıldır sokakta olan Sarı Yelekliler, bugün polis saldırısına rağmen pandemide derinleşen kötü yaşam koşullarına karşı eylemdeydi. pic.twitter.com/24QIpwAR6C
Güvenlik yasasının çıkması halinde, güvenlik güçlerinin yetkileri genişletilecek. Görüntüleri sosyal mecralarda paylaşılamayacak.
Hatta güvenlik güçleri görev sırasında kamera ve drone kullanarak, insanları fişleyebilecek.
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