Fransa'da göstericilerle polis arasında gerginlik

Fransa'nın tartışmalı güvenlik yasası nedeniyle Paris sokakları bir kez daha protestocularla doldu.

Place de la Nation meydanındaki anıtın önünde göstericiler ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Polis göstericilere cop ve göz yaşartıcı gazla karşılık verd

Fransa'da yeni güvenlik yasa tasarısını protesto eden göstericiye polisten sert müdahale



🔹Başkent Paris'te süren protesto gösterilerinde polis ile göstericiler arasında gerilim tırmanıyor

🔹Polisin, bir gösgtericiye sert müdahalesi böyle görüntülendipic.twitter.com/XMIAjxH7OC — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 30, 2021

Protestoların temel nedeni Fransa parlamentosundan geçen güvenlik yasa tasarısı.

Tasarıdan endişe ediliyor

Tasarının, basın özgürlüğünü kısıtlamasından ve polis şiddetini artırmasından endişe ediliyor.

Fransa'da işsizlik ve güvenlik yasasına karşı Sarı Yelekliler yine sokakta!



🔹Fransa'da işsizlik, yaşam şartları ve güvenlik yasasına karşı iki yıldır sokakta olan Sarı Yelekliler, bugün polis saldırısına rağmen pandemide derinleşen kötü yaşam koşullarına karşı eylemdeydi. pic.twitter.com/24QIpwAR6C — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 30, 2021

Güvenlik yasasının çıkması halinde, güvenlik güçlerinin yetkileri genişletilecek. Görüntüleri sosyal mecralarda paylaşılamayacak.

Hatta güvenlik güçleri görev sırasında kamera ve drone kullanarak, insanları fişleyebilecek.