Fransa'da gazetecilere polis şiddeti

Fransa iç sorunlarla boğuşmaya devam ediyor. Güvenlik yasa tasarısının, polislerin yüzleri veya kimlik görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan 24. maddesi, Ulusal Mecliste yapılan ilk oylamada geçen hafta kabul edilmişti.

Polislere verilecek yetkiler, basın özgürlüğünü kısıtlayacağı, polis şiddetini artıracağı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Fransa'da sular durulmuyor..



Fransa'nın başkenti Paris'te polis ve protestocular arasında çatışmalar yaşanıyor. Fransız polisi, görüntü almak isteyen gazetecilere saldırdı. Bir gazeteci, polisin saldırısı sonrası yaralandı O anlar bir başka gazeteci tarafından böyle görüntülendi pic.twitter.com/Teaojjew4h — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 23, 2020

Tasarı aynı zamanda yetkililere güvenlik güçlerinin görev sırasında kullandığı kameralarla insanları izleme, gösterilerde "drone" kameralar kullanma yetkisi veriyor.

FRANSA SOKAKLARI KARIŞTI

Göstericiler, polislere verilen yetkileir protesto etmek için, Fransa sokaklarına döküldü. Polisin sert müdahalelerine maruz kalan göstericiler, çoğu zaman polisle karşılıklı mücadeleye giriyor.

Ayrıca, kurdukları kamplardan polis zoruyla tahliye edilen sığınmacıları da Fransız polisi bütün gece boyunca sokak sokak kovaladı.

Sığınmacıları meydandan uzaklaştıran güvenlik güçleri, sokak aralarına kaçanlara biber gazıyla müdahale etti ve bir araya gelmelerine izin vermedi.

Güvenlik güçleri, uzun bir kovalamacanın ardından Elie Wiesel Tapınağı Meydanı'nda tekrar toplanan sığınmacıları ablukaya aldı.

"BIRAKIN UYUSUNLAR"

Sığınmacılara destek için gelenler ise müdahalede bulunan polislerle grubun arasına girerek hep bir ağızdan "bırakın uyusunlar" sloganları attı.

Gönüllüler, polisin göçmenlere sert müdahalede bulunduğunu ve çadırlarını parçaladığını anlattı.

Sığınmacı grubuna destek için gelen öğrencilerden Romane de gece geç saat olmasına rağmen polisin grubu sokak sokak kovaladığını söyledi.

"Polis, insanları yaka paça yerlerinden fırlatıyor, her gece biber gazıyla müdahale ediyor, şiddet uyguluyor, uyuma hakkı bile tanımıyor." diyen Romane, Paris'in göbeğinde içler acısı bir durumla karşı karşıya kaldıklarının altını çizdi.

Romane, bu durumu ve sığınmacılara yönelik polis şiddetini protesto ettiklerini belirterek, gruba barınabilecekleri bir yer sağlamak için geldiklerini vurguladı.

İŞ MAKİNESİYLE GÜVENLİK KAMERALARINI DEVİRDİLER

Montbeliard kentinin La Petit Hollande Mahallesi'nde bir grup şahıs, "küresel güvenlik" yasasını protesto etmek için; Hexagons inşaat alanından çaldıkları iş makinesiyle kentin güvenlik kameralarının bulunduğu direkleri birer birer yıktı.

Kimliği belirsiz grup, yakın zamanda mahalleye yerleştirildiği öğrenilen güvenlik kameralarını yıktıktan sonra çaldıkları iş makinesini ateşe vererek kayıplara karıştı.

Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken, saldırganları arama çalışmaları devam ediyor.