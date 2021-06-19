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Fransa'da "fırtına" alarmı: 51 bölge için turuncu uyarı

Fransa'da fırtına nedeniyle 51 bölge için turuncu alarm verildi. Indre-et-Loire vilayetinde şiddetli rüzgar bir kilisenin çan kulesinin yıkılmasına ve çatısının uçmasına sebep oldu.

Meteoroloji İdaresi, ülke genelinde 51 bölge için fırtına alarmı verdi.

Fırtına nedeniyle şimşek, sağanak ve dolu görüleceği, rüzgarın hızının saatte 100 kilometreyi bulabileceği aktarıldı.

Indre-et-Loire'de bulunan Saint-Nicolas de Bourgueil kentinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir kilisenin çan kulesi yıkıldı, çatısı uçtu.

Turuncu alarm kapsamındaki bölgeler arasında başkent Paris ve çevresindeki vilayetler de yer alıyor.

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