Fransa'da emelilik yasasını kapsayan tasarı kabul edildi!

Fransa genelinde grevlere neden olan emeklilik yaşının 64'e çıkmasını öngören yasa tasarısının 7. maddesi 201'e 115 hayır oyuyla kabul edildi.

7. maddenin gelecek hafta içerisinde Senato ve Ulusal Meclis arasındaki uzlaşı komisyonunda görüşülerek kabul edilmesi bekleniyor.

İktidar Meclis’te çoğunluğa sahip olmadığı için onlarca muhalefet parti üyesinin de desteğine ihtiyacı bulunuyor. Aksi takdirde hükümet, anayasadan doğan hakkını kullanarak tasarıyı oylamadan geçirme yetkisine sahip.

Daha önce ne olmuştu?

Emeklilik yasası Fransa'nın bir çok bölgesinde protestolara neden oldu. Reformu protesto etmek için greve sendikalar, öğretmenler, şoförler ve diğer meslek gruplarından çokça destek geldi. Yaşanan grevler Fransa'da hayatı neredeyse durma noktasına getirdi.

Genel Emek Konfederasyonu yaşanan protestoların durması için iktidarın yasa tasarısını geri çekmesi gerektiğini düşünüyor. Muhalefet partisi ise grevi savaşa benzeterek "Savaş yeni başladı, tüm ülke duracak" açıklamasında bulunmuştu.