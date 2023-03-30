Fransa'da elektrikli scooter kullanım yaşı yükseltildi

Fransız hükümeti, elektrikli scooter kullanma yaşını 12'den 14'e çıkaracak.

Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, yerel basına, ülkedeki elektrikli scooterların kullanımının daha iyi denetlenmesi için yürürlüğe girecek yeni kuralları açıkladı.

Beaune, 2 milyonu aşkın Fransızın elektrikli scooter sahibi olduğunu dile getirerek, ülkede bu taşıtın kullanımının artmasıyla artan kazalara dikkati çekti.

Fransız bakan, yakın zamanda Resmi Gazete'de yayımlanacak kararla, elektrikli scooter kullanma yaşının 12'den 14'e çıkacağını kaydetti.

Beaune, bu taşıtlara 2 kişi binildiği taktirde kesilecek cezanın 135 avroya yükseleceğini belirterek, Paris'teki her 5 kazadan 1'inin elektrikli scooterlara 2 kişi binilmesiyle gerçekleştiğini ifade etti.

Bakan Beaune, elektrikli scooter hizmeti veren şirketlerin "taahhüt şartı" imzaladığını söyledi.

Bu kapsamda, şirketler, scooter kullanıcılarının yaşını denetlemeyi ve her scootera küçük bir plaka takmayı kabul etmiş oldu.

Paris'te scooterlar yasaklanabilir

Paris Belediyesi, kentte elektrikli scooterların kullanımına ilişkin pazar günü referandum düzenleyecek.

Parisliler, söz konusu scooterların kullanımının devam etmesi veya yasaklanması arasında seçim yapacak.