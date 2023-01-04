Fransa'da elektrik ve doğal gaz tüketimi tasarruf tedbirleriyle azaldı

Le Figaro'nun Fransız elektrik iletim şebekesi (RTE) verilerine dayandırdığı habere göre, yıl sonu itibarıyla elektrik tüketimi yüzde 8,5 azaldı.

Bu oran, Kovid-19 salgınının yaşandığı 2020 ve 2021 seneleri hariç, 2014-2019 arasındaki yılların ortalamaları göz önüne alınarak hesaplandı.

Gaz tüketimi de 1 Ağustos 2022- 1 Ocak 2023 döneminde, 2018-2019'un aynı periyoduna göre yüzde 12 geriledi.

Meteorolojik şartlara rağmen tasarruf tedbirlerinin etkisiyle tüm alanlarda elektrik tüketiminin düşmeye devam etmesi öngörülüyor.

Öte yandan 20'den fazla nükleer reaktörün bakımda olduğu ülkede, Rusya'nın gaz kesintisine rağmen doğal gazdan elde edilen elektrik üretimi Kovid-19'dan önceki 2018-2019 yıllarına göre yüzde 38 artış gösterdi.