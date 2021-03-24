Fransa'da cami hazımsızlığı

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin belediyenin 2,6 milyon euro destek vermesini sert sözlerle eleştirdi. Bakan, kararın iptali için valiliğe emir verdi.

Belediye Meclisinde yapılan oylamada, İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı caminin inşaatının maliyetinin yüzde 10'u olan 2 milyon 563 bin 999 avro para yardımı kararı kabul edildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda, Yeşiller Partisinden olan Strasbourg Belediyesinin kararına tepki göstererek, "Strasbourg Belediyesi, Fransa İslamı Prensipler Tüzüğünü imzalamayı reddeden ve siyasi İslam'ı savunan bir federasyon tarafından desteklenen bir camiyi finanse ediyor. Umarım bir an önce herkes gözlerini açar ve ayrılıkçı yasası onaylanır ve yürürlüğe girer." ifadesini kullandı.

Müslümanları hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen "ayrılıkçı" yasa tasarısının henüz onaylanmadığını ancak belediyenin aldığı kararın ciddi olduğunu savunan Darmanin, Grand-Est ve Bas-Rhin Valiliğinden yardım kararını idari hakime sevk etmesini istediğini belirtti.

İTİRAZI OLAN KANUNLARI DEĞİŞTİRSİN!

Tüm bu gelişmeler üzerine açıklamada bulunan Strasbourg Belediye Başkanı Jeanne Barseghian, "Sayın Darmian'ın normal yollar varken paylaşım yaparak tepki göstermesine şaşırdım. Kanunlara göre ibadethanelerin inşasında yüzde 10 oranında destek veriliyor. Daha önce de verildi." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı, kanunları uyguladıklarını ifade ederek, "Sayın Darmian'ın itirazı varsa kanunları değiştirsin" dedi.

CIMG ve Fransa'daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF) ile "İnanç ve Uygulama" adlı kuruluş, hükümetin talebiyle Fransa İslam Konseyi'nin hazırladığı "Fransa İslamı Prensipler Tüzüğüne" Müslümanları ötekileştirdiği gerekçesiyle imza atmayı reddetti. Bu kuruluşlar tüzükteki "Fransa İslamı" söylemine de tepki gösteriyor.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK CAMİSİ OLACAK

Eyüp Sultan Camisi, inşaatı tamamlandığında Avrupa'nın en büyük camisi olacak. Osmanlı mimarisine göre inşa edilen, 15 dönüm arazi üzerinde, 3 bin kişilik mescit, konferans salonları, okul, kütüphane, öğretmenler odası, restoran ve butiklerin yer alacağı külliyenin ayrıca 600 araç kapasiteli otoparkı ve bisiklet parkı da bulunacak.

44 metre yüksekliğinde çifte minaresiyle Strazburg'un dini, mimari ve kültürel çeşitliliğine renk katacak caminin ana kubbesi etrafında 27 küçük çapta kubbe de yer alıyor.