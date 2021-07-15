Fransa’da binlerce kişi "aşı zorunluluğu" karşıtı gösteride Macron yönetimini protesto etti

Fransa'da 14 Temmuz Ulusal Bayramı kutlanırken, on binlerce kişi düzenledikleri protestolarda yönetimin sağlık ve ekonomi alanındaki politikalarına tepki gösterdi.

Başkent Paris ile Marsilya Avignon başta olmak üzere birçok kentte toplanan göstericiler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının zorunlu hale getirilmesi ve "sağlık kartı" uygulamasını protesto ederek yürüyüş düzenledi.

Paris'in farklı yerlerinden Cumhuriyet Meydanına doğru "Kahrolsun diktatörlük", "Macron istifa" sloganları eşliğinde yürüyüşe geçen göstericilere polis müdahale etti.

Polisle çatışan göstericiler mağaza, banka ve dükkanların camlarını kırdı, çöp kutularını devirerek yollarda barikat kurdu. Göstericiler ayrıca çöp konteynerlerini ve iş makinelerini ateşe verdi.

Fransa’da binlerce kişi Macron yönetimini protesto etti



🔹Fransa'da başkent Paris olmak üzere birçok şehirde toplanan on binlerce kişi yönetimin sağlık ve ekonomi alanındaki politikalarına tepki gösterdi.

🔹Göstericiler "Kahrolsun diktatörlük", "Macron istifa" sloganları attı. pic.twitter.com/ys1OO0bPId — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) July 15, 2021

GösteriYe katılan Marie -Laure isimli Sarı Yelekli, AA muhabirine, Fransa'da 2,5 yıldan beridir sosyal ve vergi adaletsizliğine karşı sokaklara çıktıklarını söyledi.

Bugün de sağlık kartı uygulaması ile aşı zorunluluğunu protesto ettiklerini belirten Marie-Laure, "Bu bir sağlık diktatörlüğü, ben de Fransa'daki bu diktatörlüğü protesto etmeye geldim. Ben aşıya değil zorunlu tutulmasına karşıyım. İnsanları zorlayamazsınız." diye konuştu.

Kovid-19 sağlık kartı uygulaması, insanların Kovid-19 aşısı olduğunu belgelemesi veya son 48 saatte yapılmış pozitif PCR testi sonucu göstermesi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamasını gerektiriyor.