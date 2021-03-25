Fransa'da 3 bölgede daha sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkede salgının durumunun endişe verici olduğunu duyurdu.

1 ay kısıtlama uygulanacak

Ülkedeki bazı bölgelerde hastanelerde tedavi gören hasta sayısının artmasından endişelendiğini anlatan Veran, Nievre, Aube ve Rhone bölgelerinde COVID-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle 27 Mart'tan itibaren 1 aylığına sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını söyledi.

Veran, insanların evin 10 kilometre çevresinde dolaşabileceği ve dışarda en fazla 6 kişinin bir araya gelebileceğini belirterek, ülkede öğrencilerde COVID-19 tespit edilmesinin ardından 105 okul ve 2 bin 962 sınıfta eğitime ara verildiğini vurguladı.

7 milyondan fazla kişi aşılandı

Olivier Veran, ülkede gelecek günlerde salgının durumunun kötüleşeceği uyarısında bulundu.

Bugüne kadar 7 milyondan fazla kişinin aşılandığını anlatan Veran, 27 Mart'tan itibaren 70 yaş üstü kişilerin eczacılar ve aile hekimleri tarafından ve aşı merkezlerinde aşı vurdurabileceğini söyledi.

Fransa'da Paris dahil 16 bölgede 20 Mart'tan bu yana sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.