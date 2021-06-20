Fransa'da 1.500 kişilik yasa dışı partiyi polis baskını

Particiler ve kolluk kuvvetleri yaşanan şiddetten birbirlerini sorumlu tuttu.

Etkinlik sosyal medya üzerinden planlanmış ve yerel yönetim tarafından yasaklanmıştı.

Yerel yönetici Emmanuel Berthier, partiye katılanların kurallara ve kolluk kuvvetlerine karşı koymak gibi bir amacı olduğunu; polise molotof kokteylleri, demir toplar ve cüruf briketleriyle saldırdığını söyledi.