Fransa ve Yunanistan'da sağlık çalışanlarına aşı zorunlu hale geliyor

Delta varyantının hızla yayılmasıyla birlikte Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Covid-19 salgınında dördüncü dalgayı önlemeye yönelik yeni tedbirleri açıkladı. Aşının sağlık çalışanlarına zorunlu hale geleceğini duyuran Macron, "Hastaneler, klinikler, huzurevleri, engellilere yönelik kuruluşlardaki hemşire ve hemşire olmayan personel, evde de dahil olmak üzere yaşlı veya hassas kişilerle temas halinde çalışan tüm profesyonel veya gönüllüler için aşı gecikmeden zorunlu olacaktır" ifadelerini kullandı.

15 Eylül'den itibaren aşı olmayan sağlık çalışanlarına cezai işlem yapılacağını belirten Macron, "15 Eylül'e kadar aşı yaptırmanız gerekiyor. 15 Eylül'den itibaren kontroller yapılacak ve yaptırımlar uygulanacak" dedi.

Aşının herkese zorunlu olması konusunun tartışıldığını da belirten Macron, "Durumun gelişimine bağlı olarak tüm Fransız halkı için zorunlu aşı sorusunu kendimize sormamız gerekecek" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK KARTININ KULLANIMI GENİŞLİYOR

Kişinin negatif PCR test sonucunu veya aşı sertifikasını kanıtlayan sağlık kartı, 12 yaşından büyük her vatandaş için 21 Temmuz'dan itibaren eğlence ve kültür yerlerinde, ağustos ayından itibaren ise kafeler, restoranlar, hastaneler, huzurevleri, uçaklar, trenler ve otobüslere erişim için zorunlu olacak.

PCR TESTİ ÜCRETLİ OLACAK

Şimdiye kadar bedava olan PCR testleri, sonbahardan itibaren ücretli olacak. Macron, "Bu sonbaharda tıbbi reçete dışında PCR testleri ücretli olacak "dedi.

SINIRDAKİ KONTROLLER GÜÇLENECEK

Macron, bu haftadan itibaren risk altındaki ülkelerin vatandaşları için sınır kontrollerinin daha da güçlendirileceğini ve aşı olmayan yolcular için zorunlu izolasyon sağlanacağını belirtti.

Fransa’da toplam vaka sayısı 5 milyon 812 bin 639'a, toplam can kaybı ise 111 bin 353’e ulaştı.

YUNANİSTAN'DA DA ZORUNLU OLUYOR

Yunanistan’da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yeni önlem alındı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yaptığı açıklamada, artan Covid-19 vakaları nedeniyle sağlık çalışanları ve huzurevi personellerine aşının zorunlu olacağını duyurdu. Miçotakis, aşı zorunluluğunun huzurevi personeli için hemen yürürlüğe gireceğini ifade ederken, sağlık çalışanlarına ise 1 Eylül'den itibaren zorunlu olacağını aktardı. Miçotakis, "Ülke bazıları yüzünden tekrar kapanmayacak" ifadelerini kullanarak, “Tehlikede olan Yunanistan değil, aşılanmamış Yunanlılar" dedi.

Mitsotakis ayrıca aşılı müşterilerin barlarda, sinemalarda, tiyatrolarda ve diğer kapalı alanlarda iç mekanlara girmesine izin verileceğini açıkladı.

NÜFUSUN YÜZDE 41'İ TAMAMEN AŞILANDI

Yunanistan Aşı Komitesi Başkanı Maria Theodoridou, 11 milyon nüfusa sahip Yunanistan’da şu ana kadar 5 milyon 200 binden fazla kişiye bir doz aşı yapıldığını ifade ederek, genel nüfusun yaklaşık yüzde 41'inin tamamen aşılandığını açıkladı. Theodoridou, 15-17 yaş arası gençlerin bu hafta itibarı ile korona virüse karşı aşılamaya başlanacağını belirterek, "Bu yaşlarda hastalık riski düşük ama gerçek" ifadelerini kullandı. Theodoridou, "Ancak bu yaş grubunun temel özelliği, virüsü savunmasız veya aşısız kişilerin de bulunabileceği çevrelerine yaymaktır" dedi.

Yunanistan’da hükümet, gençleri aşı olmaları yönünde teşvik etmek amacıyla nakit para ve ücretsiz mobil veri teşvikleri sunmuştu. Yunanistan'ın Biyo-etik Komitesi, aşılamayı teşvik etme çabalarının etkisiz kalması durumunda "son çare olarak" sağlık çalışanları ve huzurevlerindeki personel için zorunlu aşı yapılmasını tavsiye etmişti. Miçotakis geçen ay yaptığı açıklamada, en az bir doz korona virüs aşısı yaptıran 18-25 yaşındaki vatandaşlara 150 euro değerinde harcama kartı verileceğini açıklamıştı.

Yunanistan’da toplam vaka sayısı 440 bin 872'ye, toplam can kaybı ise 12 bin 802’ye ulaştı.