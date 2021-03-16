AjansHaber.com.tr Dünya Fransa üçüncü dalganın pençesinde

Fransa üçüncü dalganın pençesinde

Fransa Başbakanı Jean Castex, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir tür üçüncü dalganın içinde olduklarını söyledi.

Castex, Ulusal Meclis'te milletvekillerinin salgına ilişkin sorularını yanıtladı.

Salgına ilişkin, "Bir tür üçüncü dalganın içindeyiz." diyen Castex, İngiltere kaynaklı Kovid-19'un mutasyonlu türünün ülkede hızla yayıldığını kaydetti.

Castex, salgından çıkabilmek için aşılama çalışmalarına yoğunluk verilmesi ve tedbirlere uyulması gerektiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayısındaki artışlar nedeniyle gelecek günlerde yeni kararlar alabileceklerini duyurmuştu.

İngiltere kaynaklı Kovid-19'un mutasyonlu türünün Kovid-19 vakalarının yüzde 67'sini oluşturduğu açıklanmıştı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İrlanda, AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu
Gazi Minas Kaya, son yolculuğuna uğurlandı
Fransızlar niyetini belli etti
Suudi Arabistan, Türk okullarını kapattı
Ermenistan'a gözdağı!
Yunanistan'dan sınırda tahrik
Türkiye bize İHA-SİHA satar mı?