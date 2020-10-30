Fransa saldırısının arkasındaki gerçek çok başka çıktı

Fransa'nın Avignon kentinde yoldan geçenlere "Allah'u Ekber" diye bağıran ve devriye gezen polis aracına silah doğrultan bir kişinin vurularak etkisiz hale getirildiği olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

The Independent'ta yer alan habere göre; bir polis yetkilisi saldırganın aşırı sağcı grup olan Generation Identity'ye mensup olduğunu açıkladı.

FRANSIZ BASININDA "İSLAMCI SALDIRI" YORUMU YAPILMIŞTI

Fransız basınında çıkan haberlerde "Allah'u Ekber" diye bağıran saldırganın yaptığı saldırıya ilişkin "İslamcı bir saldırı" yorumu yapılmıştı. Le Figaro gazetesinde, bir savcılık kaynağına dayandırılan başka birhaberde ise saldırganın psikiyatrik tedavi gördüğü belirtilerek, saldırının İslamcı bir terör olmadığı ifade edildi.

GÉNÉRATİON İDENTİTAİRE

Fransa'da Génération identitaire olarak adlandırılan pan-Avrupa beyaz milliyetçi ağı, beyazların "değiştirildiğini" iddia eden bir komplo yayarak kıtadaki Müslümanların "geri gönderilmesi" çağrısında bulunuyor.

Geçen yıl Yeni Zelanda'daki camilerde 51 kişiyi katleden Christchurch saldırganın, manifestosunun başlığı olarak Generation Identity'nin ana ideolojisinin adını kullandığı ortaya çıkmıştı.