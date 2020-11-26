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Fransa'dan 6 aylık cami kapatma kararı

Fransa'da Pantin Camisi'nin 6 aylık kapatılma kararı onandı. Danıştay, cami imamının paylaşımlarının provokasyona sebep olduğu kanısına vardıklarını, bunun da cami yönetimini bağladığı gerekçesi ile bu kararı aldıklarını duyurdu.

Fransa'da Pantin Camisi'nin 6 aylık kapatılma kararı onandı. Danıştay, cami imamının paylaşımlarının provokasyona sebep olduğu kanısına vardıklarını, bunun da cami yönetimini bağladığı gerekçesi ile bu kararı aldıklarını duyurdu.
Geçtiğimiz ay Fransa hükümeti, Paris'in banliyölerinden Pantin'de bir camiyi kapatmış, cami yönetimi kararı Danıştay'a götürmüştü.

Danıştay bu kararı onaylayarak, Pantin Camisi'nin mahkeme kararıyla 6 aylığına kapatılmasına karar verdi.

Danıştay, cami imamının sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunduğunu, bu paylaşımlardaki yorum ve fikirlerin provokasyona neden olduğunu vurguladı.

Danıştay'ın onama kararında, camide görev yapan imamların medyadaki paylaşımları, fikirleri ile hareketlerinin cami yönetimini bağladığı,
Bu nedenle mahkemenin kararının onandığı belirtildi.

Kararda, durumun düzeltilmesi yönünde adımlar atılması durumunda, caminin yeniden ibadete açılabileceği de kaydedildi.

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