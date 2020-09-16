Fransa halkı Macron'a güvenmiyor

Doğu Akdeniz’de hukuka dayalı meşru sondaj faaliyetlerinde bulunan Türkiye, Yunanistan’ın tehditlerine maruz kalıyor. Yunanistan’ı başta Fransa olmak üzere, tüm Avrupa Birliği üyesi ülkeler Türkiye’ye karşı kışkırtıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’ye karşı hukuku ayakları altına alarak Atina’ya destek verirken, kendi ülkesindeki sorunları görmezden gelecek kadar Ankara’ya saldırması halkın tepkisine neden oluyor.

Oran yüzde 82’ye çıktı

Fransa’da Ipsos/Sopra Steria isimli araştırma şirketi tarafından yapılan son araştırmalara göre ülkede Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetine duyulan güven giderek azalıyor. Le Monde gazetesinde yayınlanan bir araştırma sonucuna göre, ankete katılanların yüzde 82'si "ülke içinde düzenin sağlanması için gerçek bir lidere ihtiyaç olduğunu" söyledi.

Bu yüzde 82’lik oran, geçtiğimiz sene yapılan araştırmalara oranla yüzde 3'lük bir artış olduğunu gösteriyor. Eylül ayı başında YouGov tarafından yapılan bir ankete göre ise, Fransızların yüzde 61'i Cumhurbaşkanı Macron'u onaylamıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle şikayetçiler

Fransız halkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleyi de beğenmiyor. BFM televizyonu için yapılan bir anket, halkın yüzde 52’sinin, Macron hükümetinin krizi çözmek için attığı adımlara güvenmediğini ortaya koydu.

Ayrıca Fransızlar, Macron’un Doğu Akdeniz’deki hamlelerini de desteklemiyor. Fransız L'Opinion gazetesinde yayınlanan bir yazı, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'ın peşinden gitmesini eleştirerek, Fransa'nın bölgede tansiyonu düşürmesi gerektiğini belirtmişti.