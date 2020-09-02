Fransa, Türkiye karşıtı hamlelerine yenisini ekledi!

Doğu Akdeniz'de etki alanını genişletmek isteyen Fransa, bulduğu her fırsatta Yunanistan, GKRY, İsrail ve Mısır'ı Türkiye'ye karşı kullanmaktan vazgeçmiyor. Türkiye'nin Libya ile imzaladığı MEB anlaşmasına karşı lobi yapan Paris, darbeci Hafter'e destek verdi. Şubat'ta Yunanistan, Temmuz'da Mısır ve 26-28 Ağustos'ta yine Yunanistan ve Rumlarla tatbikat yaptı. Güney Kıbrıs'a da üs kurmaya hazırlanıyor.

Fransa Akdeniz'de Türkiye karşıtı hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Paris, ülkenin tek uçak gemisi Charles de Gaulle'ün Doğu Akdeniz'e gönderildiğini duyurdu. Rafale savaş jetleri, füzeler ve denizaltılara karşı kullanılan mühimmatlarla yüklü geminin Toulon Limanı'ndan 'savaşa hazır' durumda yola çıktığı belirtildi. Akdeniz'de kaybettiği etki alanını genişletmek amacıyla bölgeyi kaosa sürükleyen Fransa, önündeki en büyük engel olan Türkiye'yi bertaraf etmek için Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni kullanıyor.

LİBYA'DA KAOSUN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

2011 yılında NATO'yu oldu-bitti ile müdahaleye zorlayarak Libya'da kaosun fitilini ateşleyen ve Mısır'da darbeci Sisi'ye destek veren Fransa, Akdeniz'e en uzun kıyı sınırı olan (1492 kilometre) Türkiye'yi kara sınırlarına hapsetmek için ardı ardına hamleler yapıyor. Emmanuel Macron yönetimindeki ülke, Rumların Mısır ve Lübnan'la imzaladığı hukuksuz deniz anlaşmalarını destekliyor. Fransa, Nicolas Sarkozy döneminde de Güney Kıbrıs ile savunma anlaşmaları imzalamıştı.

HER ADIMDA KARŞIMIZDA

Türkiye'ye karşı Sarkozy ve François Hollande'dan daha saldırgan bir politika benimseyen Macron, Akdeniz'de Türkiye'yi devre dışı bırakmak için planlanmış 'EastMed' doğalgaz boru hattı projesinin en büyük destekçisi. Avrupa Birliği ülkelerini de ikna ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye ile yaptığı münhasır ekonomik bölge (MEB) anlaşmasını hukuksuz ilan etmeye çalışan Macron, Ankara'nın 27 Kasım 2019'da Libya ile imzaladığı MEB anlaşması aleyhine uluslararası arenada en büyük lobi çalışmasını yapan ülke konumunda.

HAFTER'İN HAMİSİ

Yenişafak'ta yer alan habere göre; Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı terörist Halife Hafter'i destekleyen Macron, Türkiye'nin attığı her adımın karşısında oldu. BAE ve Rusya ile birlikte Hafter'e silah yağdıran Fransa, Türkiye'nin UMH'ye yardımlarını engellemek için her yola başvurdu. Hatta Türkiye'den Libya'ya giden bir kargo gemisi Fransız savaş gemilerince durdurulmak istenmiş ancak Türk donanması müdahale ederek buna engel olmuştu.

ÜST ÜSTE TATBİKAT

Son dönemde Atina ile yaşanan gerilimde de Fransa perdenin en önünde sahnede. Şubat ayında Türkiye'ye karşı Amerika ve Yunanistan'la birlikte 'İskender 2020' tatbikatı düzenleyen Fransız ordusu, senaryo gereği bir adayı düşman işgalinden kurtardı. Fransa, Mısır-Türkiye ilişkilerinin gerildiği temmuz ayında Mısır'la, 26-28 Ağustos arasında da yine Yunanistan ve Rum Kesimi ile tatbikat gerçekleştirdi. Sadece tatbikatlarla da kalmayan Fransa, Atina'ya fırkateyn ve savaş uçağı satmak için de mutabakata vardı. Fransızlar, Güney Kıbrıs'a hava ve deniz üssü kurmak için de kolları sıvadı. Paris'in Lübnan üzerindeki hakimiyet kurma girişimleri de bu çabanın bir parçası olarak görülüyor.