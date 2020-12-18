Fransa dünyaya terör ihraç ediyor

Paris yönetimi, terör örgütü PKK’ya yaklaşık 40 yıldır verdiği destekten vazgeçmezken YPG’nin Suriye’deki işgalleri için bahane olarak kullanılan DEAŞ’a 2013-2018 yılları arasında yaklaşık iki bin Fransız militan katıldı.

Avrupa Birliği'nin (AB) terör listesinde yer almasına rağmen PKK’nın hamiliğini yapan Fransa, terör örgütünün kurumsal yapılanması ve faaliyetleri için uygun ortam sağlayarak teröristleri meşrulaştırmaya çalışıyor. Özellikle 1980’li yılların başından itibaren PKK çeşitli siyasi partiler, dernekler, vakıflar ve enstitüler aracılığıyla Fransa’da varlık göstermeye başladı. Bugün en üst noktasında Fransa Demokratik Kürt Konseyi ile konumlandırılan ve terör örgütüyle organik bağı bulunan 24 sözde sivil toplum kuruluşu, ülkenin farklı şehirlerinde faaliyet gösteriyor. Fransa’da ideolojik ve askerîi anlamda eğitim faaliyetlerini sürdüren PKK’nın en bilinen kamplarından birisi olan ‘Mas Razal’ PKK’lıların buluşma noktası hâline geldi. Millau Nehri kenarında, Montredon ile Pierrefiche arasındaki dağlık arazide bulunan kamp şimdiye dek binlerce teröristi ağırladı.

PKK’NIN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ FRANSA

PKK’nın Fransa’daki finansman ağı içerisinde ‘haraç toplama’, ‘bağış’ adıyla Kürt nüfusunun aylık gelirlerine ‘gönüllülük’ adı altında zorla el koyma, uyuşturucu ticaretinin ana dağıtım noktalarından biri olma ve özellikle Suriye’de DEAŞ ile savaşmak maksadıyla militan devşirme süreçleri bulunduğu biliniyor. PKK’nın sadece Fransa’da bağış toplama kampanyası ile 2016 yılında 5,3 milyon avro gelir elde ettiği raporlara yansımıştı. Örgütün Fransa’da paravan şirketler üzerinden kara para akladığı, aklanan bu paraların Suriye’de silah ve mühimmat alımında kullanılmak üzere kuryeler aracılığıyla Suriye’deki terör örgütlerine aktarıldığı ortaya çıkmıştı.

SARAYDA TERÖRİSTLERİ AĞIRLADILAR

Fransa PKK/YPG’li teröristlerce 2016 yılında Paris’te sözde ‘Rojava temsilciliği’ kurulmasına göz yumdu. Türkiye’nin yoğun eleştirilerine rağmen halen faaliyette olan bu temsilcilik Fransa içerisinde PKK’nın siyasi bürosu olarak işlev görüyor. 2015 yılında Elysee Sarayında YPG’li teröristleri ağırlayan dönemin Cumhurbaşkanı Hollande, YPG’ye her anlamda destekte bulunacağını ifade etti. 2018’de Cumhurbaşkanı olan Macron da aynı yolda, ‘SDG’ kılıfını kullanan teröristleri Elysee Sarayında ağırladı ve onlara her türlü destek vaadinde bulundu.

FRANSA’DAN DEAŞ’A 2.000 MİLİTAN

Fransa, Suriye’de PKK işgalindeki bölgede beş ayrı askerî noktada varlık göstermesine rağmen bu durumu resmi olarak kabul etmiyor. Fransa’nın terör örgütlerine desteği PKK ile sınırlı değil. PKK/YPG’nin Suriye’deki işgalleri için bahane olarak kullanılan DEAŞ’a 2013-2018 yılları arasında Fransa’dan önemli sayıda katılımların oldu. Avrupa’dan yaklaşık 31 bin militanın aktif olarak yer aldığı belirlenen DEAŞ saflarında yer alan Fransız militan sayısı uluslararası verilere göre bin 700. Bunların yaklaşık 600-700'ü kadın. Ancak Fransa'da 12-17 yaşları arasında DEAŞ'a katılanların yaklaşık yarısı kız. Çoğunlukla orta sınıf kökenliler ve yaklaşık yüzde 30'unun İslam'la hiçbir bağlantısı yok. Terör örgütlerinin kurduğu network’ü besleyen Paris yönetimi, 80’lerden bu yana Türkiye’nin elçilik ve temsilciliklerine yönelik saldırılara ise göz yumuyor.

EL-KAİDE’NİN FRANSIZ GRUBU

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Hatay'da sınırda yakalanan terör örgütü el-Kaide üyesi Fransa uyruklu terörist C.G, Emniyet’teki ifadesinde çarpıcı itiraflarda bulundu. Dâhil olduğu grupta herkesin Fransa vatandaşı olduğunu belirten terörist, "Bu grup el-Kaide adına faaliyet yürütüyordu. Grup, erkek olarak 100 kişilikti ve hepsi silahlıydı. Silahı olan bazı kadınlar da vardı. Herkes kod adı kullanıyordu. Bize silahlı eğitim verildi. Bu grupta bulunduğum süre zarfında her ay 15 bin Suriye lirası maaş alıyordum" dedi.