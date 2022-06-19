Fransa bir hafta arayla ikinci kez sandık başına gidiyor.

48 milyondan fazla seçmen, Ulusal Meclis'te görev yapacak 577 milletvekilini belirleyecek genel seçimin ikici turu için oy kullanacak.

İlk turda yüzde 12,5'in üzerinde oy alan adaylar bir kez daha karşı karşıya geliyor.

Fransa'da genel seçimin ilk turu

İlk turda,Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un liderliğindeki "Birlikte" ittifakı ile, aşırı solcu Jean-Luc Mélenchon'un liderliğindeki "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" ittifakı öne çıkmıştı.

İkinci turda "Birlikte" ittifakından 417 aday, "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" ittifakından ise 380 aday yarışıyor.

Aşırı sağcı Marine Le Pen'in, Ulusal Birlik Partisi ikinci tura 208 adayla gidiyor.

Salt çoğunluğu elde eden ittifak hükümeti kurabilecek

Aralarında başbakan Elisabeth Borne'un da bulunduğu 15 kabine üyesi de bu turda yarışıyor.

İkinci turda, Macron'un vaatlerini yerine getirebilmesi için Ulusal Meclis'te salt çoğunluğu elde etmesi gerekiyor.

"Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" ittifakı da salt çoğunluğu alarak, Mélenchon'un başbakan olarak atanmasını hedefliyor.

Ancak Ipsos-Sopra'nın anketine göre hiç kimse tek başına 289 aday çıkaramayacak. Bu durumda koalisyon yoluna gidilecek.

Anayasada değişikliğe gidilmişti

Fransa yarı başkanlık sistemiyle yönetiliyor, Başbakanı ise Cumhurbaşkanı belirliyor.

Cumhurbaşkanı'nın partisi salt çoğunluğu sağlayamazsa, Başbakan muhalefet partisinden seçiliyor.

Cumhurbaşkanı ve Başbakanın farklı siyasi gruplardan seçilmesi "Kohabitasyon" ya da "ortak hükümet" olarak adlandırılıyor.

2000 yılında bunun önüne geçmek için anayasada değişikliğe gidilmişti.