Frankfurt Havalimanı’nda uçak trafiği azaltılıyor

Dünya genelinde personel sıkıntısı nedeniyle uçak trafiğinde kısıntılar sürüyor. Son olarak Almanya’nın en büyük meydanı Frankfurt Havalimanı’ndaki kalkış ve iniş sayısının 18 Temmuz 2022’den itibaren saatte 88 uçuşa düşürülmesi planlanıyor. Frankfurt Havalimanı’nın işletmecisi Fraport, daha önce saatlik 104 olan uçak hareketini 96’ya düşürmüştü.

Avrupa’daki diğer havalimanları gibi, Frankfurt da Covid-19 pandemisinden kaynaklanan seyahat talebindeki keskin toparlanma ile başa çıkmakta zorlanıyor ve personeli zamanında yeniden işe alamıyor. Havalimanının yolcuları yoğun saatlerde bagaj için uzun bekleme süreleri konusunda uyarmasıyla yer hizmetleri özellikle etkilendi.

Lufthansa Grup bünyesindeki Lufthansa ve Eurowings dahil olmak üzere havayollarında tarifeler arasında binlerce uçuş iptal ediliyor.

Aerotime.aero’nun aktardığına göre, grup, Fraport kararının bir sonucu olarak diğer havayollarının da artık uçuşları keseceği yorumunu yaptı.

Lufthansa’nın kararı Frankfurt Havalimanı otoritesi tarafından menuniyetle karşılandı.

Lufthansa Havayolu CEO’su Jens Ritter, 15 Temmuz 2022’de yaptığı açıklamada, “Frankfurt’taki yer hizmetlerinin halihazırda artan kapasiteleri, yüksek hastalık devamsızlık oranı nedeniyle, zaten birkaç kez azaltılmış uçuş tarifesi için bile hala yeterli olmadığından, Fraport tarafından bugün alınan karar doğru” dedi.

Personel sorununa Türkiye’den çözüm planı

Alman Hava Taşımacılığı Ekonomisi Birliği’nin (BDL), Federal Çalışma Bakanlığına havalimanlarında çalışacak personelin ülke dışından getirilmesi konusunda yasal engelleri kaldırmayı amaçlayan bir teklif sunmuştu.

Alman hükümeti havalimanlarındaki personel sıkıntısını çözmek için ülke dışından, özellikle de Türkiye’den geçici işçi getirmeye yeşil ışık yaktı.

Hükümetin, şirketlerin ülke dışından getirecekleri personele hızlı bir şekilde oturum ve çalışma izinleri vereceği belirtiliyor.

BDL, Türkiye’den gelecek işçilerin A2 seviyesinde Almanca konuştuğunu, hava yolu birliği IATA’nın gerekliliklerini karşılayan sertifikalı tehlikeli madde eğitimlerine sahip olduğunu ve Alman güvenilirlik kontrollerinin gereksinimlerini karşıladığını aktarmıştı.

SHGM’den tartışmaya yanıt

Avrupa havalimanlarında yaşanan personel krizi nedeniyle Türkiye’den profesyonel personel istihdamı yapılması tartışmalarına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) de katılmış, “Türk sivil havacılığının yükselişinin aynı şekilde devam etmesi amacıyla okçular tepesini asla terk etmemenizi sizden bilhassa rica ediyoruz” çağrısı yapmıştı.