Fox TV'nin algı operasyonu böyle çökertildi: "Para almadım" diyen çiftçiye 29 bin TL ödenmiş

Fox TV’de yer alan bir haberde İzmir’in Ödemiş ilçesinde çiftçilikle geçimini sağlayan Fikret Sefa Yeşil’e tarımsal deste verilmediği iddia edildi. Çok geçmeden yalan haber deşifre oldu. Yetkililer o ilçeye giderek Çiftçi Yeşil’in 2020 yılında 29 bin 128 TL’lik bir destek ödemesi aldığını belgelerle ortaya çıkardı.

Sürekli ekonomi ve tarım üzerinden algı operasyonu yapmaya çalışan FOX TV, 2020 yılında çiftçilere tarım ödemesi yapılmadığını iddia etti. FOX ana habere röportaj veren İzmirli bir çiftçi "devlet bize yardım etmiyor. 2020 yılında hiç ödeme ya da destek alamadık" dedi. A Haber ekipleri Tarım İl Müdürlüğüne giderek bakanlığın çıkardığı reformlara rağmen İzmirli çiftçilere neden destek verilmediğini sordu. FOX haber'e konuşan o çiftçiye 2020 yılında 29 bin lira yem, buzağı ve süt yardımı yapıldığı ortaya çıktı.

Fox TV'nin algı operasyonu çökertildi: "Para almadım" diyen çiftçiye 29 bin TL ödenmiş



🔹Ekonomi ve tarım üzerinden algı operasyonu yapmaya çalışan Fox TV, 2020 yılında çiftçilere ödeme yapılmadığını iddia etti.Ekiplerin belgelerle gittiği çiftçi "desteği oğlum almış ben bilmem" pic.twitter.com/yEBasf9fy1 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 29, 2021

Sürekli ekonomi ve tarım üzerinden algı operasyonu yapmaya çalışan FOX TV, 2020 yılında çiftçilere tarım ödemesi yapılmadığını iddia etti. FOX ana habere röportaj veren İzmirli bir çiftçi "devlet bize yardım etmiyor. 2020 yılında hiç ödeme ya da destek alamadık" dedi. A Haber ekipleri Tarım İl Müdürlüğüne giderek bakanlığın çıkardığı reformlara rağmen İzmirli çiftçilere neden destek verilmediğini sordu. FOX haber'e konuşan o çiftçiye 2020 yılında 29 bin lira yem, buzağı ve süt yardımı yapıldığı ortaya çıktı.

Konu her zamanki gibi devlet destek vermiyor iddialı haberler. FOX TV insan hikayesi diye servis ettmişti bu röportajı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Amaçları, 'çiftçi 2020 yılında hiç destek almadı algısı' oluşturmaktı. İzmir Ödemiş'te Fikret Safa Yeşil'i buldular. Ancak algı tutmadı. İddiaları yine işin muhatapları birinci ağızdan cevapladı.

A Haber ekibi, yetkililerle birlikte o ilçeye gitti. Fikret Safa Yeşil'e 2020'de yapılan ödemeler tek tek belgeleriyle kendisine gösterildi.

FOX TV'ye 'devlet bize ödenek vermiyor' diyen çiftçi yeşil, belgeler gösterildiğinde ise oğlunu işaret etti. Belli ki oğlu ödenekleri almış fakat babasına göstermemişti.

Oysa algı haberciliği yapanlar bu konuyu tarım il müdürlüğüne sorsalardı gerçeği öğreneceklerdi ama onlar her zamanki gibi karalama yolunu seçtiler.

Fox TV'nin bir algı operasyonu daha çökertildi.