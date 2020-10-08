Ünlü iş insanı hayatını kaybetti

FLO ayakkabının kurucusu iş insanı Hacı Ahmet Ziylan bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Ziylan'ın vefatını duyan yakınları ve sevenleri aileye ve iş dünyasına baş sağlığı diledi. Hacı Ahmet Ziylan 85 yaşındaydı.

HACI AHMET ZİYLAN KİMDİR?

Hayırsever iş adamı Hacı Ahmet Ziylan 85 yaşındaydı. Gaziantepli olan Ziylan FLO marka ayakkabı şirketler grubunun da kurucusu. FLO 1960 yılında Ahmet Ziylan tarafından küçük bir atölyede temelleri atılan bir marka olarak öne çıkmış bugün önemli yerli ayakkabı mağaza zincirlerinin içerisinde yer almakta.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te, Diyanet İşleri Başkanlığı Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün açılışını gerçekleştirmişti.