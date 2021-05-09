Fırtına, iç kesimleri yıktı geçti

Minareler şiddetli rüzgara dayanamadı. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

Yurdun iç kesiminde görülen şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

Kırşehir'de yıldırım düştü, 1 kişi hayatını kaybetti

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde fırtına sırasında yıldırım düştü.

Bahçesinde çalışan 67 yaşındaki kadın yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü belirledi.

Yozgat'ta apartmanların çatıları uçtu

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde akşam saatlerinde fırtına çıktı.

3 apartmanın çatısı uçtu. Kopan parçalar yaklaşık 20 araca zarar verdi.

Bölgede AFAD ve belediye ekipleri, hasar tespit ve temizlik çalışması başlattı.

Yozgat Valisi Ziya Polat da ilçeye giderek incelemelerde bulundu. Vali Polat, "Çok şükür yaralı ve can kaybımız yok. Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşımızın hizmetindeyiz" dedi.

Sivas'ta araçlar zarar gördü

Sivas'ta da akşam saatlerinde fırtına ve sağanak etkili oldu.

Birçok evin çatısı uçtu. Park halindeki araçlar uçan çatıların altında kalarak zarar gördü.

Bazı mahallelerde iletim hatlarındaki tellerin kopması nedeniyle elektrik kesildi.

İş yerleri zarar gördü.

Valilikten yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ilimiz genelinde 31 araçta, 36 bina çatısında, 4 otobüs durağında, 3 elektrik hattında ve 6 iş yerinde zarar meydana gelmiştir. Yaralanan herhangi bir vatandaşımız bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Aksaray'da caminin minaresi devrildi

Aksaray'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, belediye ekiplerince ağaçların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ortaköy ilçesine bağlı Çiftevi köyündeki caminin minaresi yıkıldı.

Sultanhanı ilçesinde de şiddetli rüzgar nedeniyle bazı mandıraların çatıları uçtu.

Öte yandan, Aksaray-Konya kara yolunda toz bulutu nedeniyle zaman zaman görüş mesafesinde düşüş yaşandığı öğrenildi.

Ankara'da da şiddetli rüzgar maddi zarara yol açtı

Başkent'te akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Şereflikoçhisar, Evren, Gölbaşı gibi güney ilçelerde yaşanan fırtına, yıkıma neden oldu. Rüzgarla birlikte yer yer kum fırtınası da yaşandı.

Şereflikoçhisar'da fırtına nedeniyle binaların ve ahırların çatıları uçtu. Hacıenbiya Mahallesi Camii'nin minaresinin kubbesi, fırtınaya dayanamayıp hasar gördü.

Minarenin metal kubbesi yerinden sökülerek eğildi. Evren ilçesinde ise Altunbaşak Mahallesi Camii'nin minaresi tamamen yıkıldı.

Yaşanan olaylarda can kaybı yaşanmazken, maddi hasarlar meydana geldi.