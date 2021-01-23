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First Lady Biden'dan Ulusal Muhafızlar'a 'bisküvili' özür

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, Kongre Binası’nda görevli Ulusal Muhafızlardan bazılarının otoparkta uyurken çekilen fotoğraflarının eleştirilere neden olmasının ardından özür diledi. First Lady de muhafızlara bisküvi ikram ederek teşekkür etti.

BBC'nin haberine göre Joe Biden, Ulusal Muhafızlar'ın otoparkta uyumak zorunda kalması üzerine, birliğin komutanını arayarak olanlar için özür diledi ve ihtiyaçlarını sordu.

First Lady Jill Biden da Ulusal Muhafızları, şahsen teşekkür etmek için askerlerden bazılarını ziyaret ederek, Beyaz Saray'dan getirdiği bisküvileri hediye etti.

First Lady, "Beni ve ailemi güvende tuttuğunuz için hepinize şahsen teşekkür etmek amacıyla bugün buraya gelmek istedim" ifadelerini kullandı.

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