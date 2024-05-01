Fırsatçılara geçit yok! 9 emlakçıya hapis istemi

Resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık 3 milyon vatandaşın göç etmek zorunda kaldığı 6 Şubat depremlerinin ardından yoğun göç alan şehirlerde emlak fiyatları arttı.

Emlak fiyatlarının en çok arttığı kentlerden biri de Mersin oldu.

Depremden yaklaşık 30 gün sonra TİP'li avukatların yaptığı araştırmada, 7 örneğin belirlenmesi üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

ŞİKAYETTEN 13 AY SONRA DAVA AÇILDI

TİP’li avukatların araştırmasında, depremden hemen sonra kiralık konut fiyatlarında ortalama yüzde 50 fiyat artışı tespit edildi.

Suç duyurusu, 13 ay sonra iddianameye dönüştü. Savcılığın 11 Mart’ta hazırladığı iddianamede, 9 şüpheli tespit edildi. İddianamede, şüphelilerin kiraları depremden hemen sonra fahiş biçimde artırmasının ‘fiyatları etkileme suçu’ kapsamında olduğu belirlendi.

Şüpheliler hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk duruşma yarın (2 Mayıs Perşembe) Mersin 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.