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Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde iki asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu 2 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensuplarınca üs birliğine taciz ateşi açıldığı, tank sözleşmeli erler Mevlüt Yoğurtcu ile Mert Otal'ın yaralandığı belirtildi.

Olay sonrası 2 askerin derhal hastaneye sevk edildiği ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadıkları ve şehit oldukları kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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