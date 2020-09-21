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Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB açıklamasında, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!" denildi. 

Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!#MSB #TSK pic.twitter.com/GfNwtbQklT

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