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Fırat Kalkanı bölgesinde 13 terörist yakalandı

Suriye'nin El Bab, Cerablus ve Azez kentlerinde DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüten ve örgüte maddi destek sağlayan 13 örgüt mensubu gözaltına alındı.

Jandarma Danışman Tim Komutanlığı ve Polis Görev Gücü koordinasyonunda, yerel kolluk birimlerince El Bab, Cerablus ve Azez’de çeşitli adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 13 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan örgüt mensuplarının DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, örgüte maddi destek sağladığı, örgütün para dağıtımından sorumlu olduğu belirlendi.

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