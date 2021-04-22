AjansHaber.com.tr Gündem Türkiye'ye 'Nazi Almanyası' benzetmesi

Firari rapçi Ezhel'den Türkiye'ye 'Nazi Almanyası' benzetmesi

Uyuşturucuyu özendirdiği için yargılanan rapçi Ezhel, yerleştiği Almanya'da Türkiye karşıtı söylemlerini sürdürüyor. FETÖ'cü Can Dündar ile samimi ilişkiler içinde olduğu bilinen Ezhel, bu kez de Türkiye'yi Nazi Almanyasına benzetti.

Uyuşturucuyu özendirdiği için 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezası hükmün geriye bırakılması ile 5 yıl ertelenen rapçi Ezhel, Almanya'ya yerleşmişti.

Burada firari Can Dündar ile sık sık görüştüğü bilinen Ezhel, Türkiye karşıtı söylemlerini de sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

"NAZİ ALMANYA'SINDAN FARKI YOKTUR"

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler savurduğu bir videosunu yayınlayan Ezhel, bu kez de "Türkiye apaçık bir parti devletine dönüşmüştür. Şu an Nazi Almanyasından farkı yoktur" diyerek Türkiye'yi karaladı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Ezhel Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladığı ve büyük tepki çeken paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye apaçık bir parti devletine dönüşmüştür. Şu an Nazi Almanyasından farkı yoktur. Bu hükümet meşruiyetini tamamen yitirmiştir. Satılan geleceğimizin, toprağımızın, emeklerimizin, mutluluğumuzun hesabını hakkını sormayan; şu saatten sonra ses çıkarmayan herkese yazıklar olsun! Biliyorum keyfiniz bozulmasın istiyorsunuz ama artık çüş.”

Ezhel'e gelen tepkilerden bazıları şöyle:

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarla Tayland'a uçtu
Süslemenin maliyeti belli oldu
Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm
Belediyelerden hortumlayıp yasak aşkına yedirmiş
CHP'li Kaftancıoğlu’ndan skandal paylaşım
Ticaret Bakanı Mehmet Muş kimdir?
Bakan müjdeledi: Mayıs ayında başlıyor