AjansHaber.com.tr Gündem Firari FETÖ'cü Emre Uslu'dan darbe itirafı

Firari FETÖ'cü Emre Uslu'dan darbe itirafı

FETÖ firarisi Emre Uslu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda 15 Temmuz darbe girişimini FETÖ'nün yaptığını itiraf etti.

FETÖ firarisi Emre Uslu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda adeta 15 Temmuz hain darbe girişimini FETÖ'nün yaptığını itiraf etti.

Darbe itirafı

FETÖ'cü firari Uslu, Twitter'dan attığı bir tweette firari Can Dündar'ın belgeselinden bahsetti. Dündar'ın belgeselinin örgüt içinde yankılanmasına kılıf uydurarak nedeninin inandıkları gerçeklerin kendilerinden olmayan biri tarafından söylenmesinin olduğunu iddia eden firari Uslu, 15 Temmuz darbesini de itiraf etti. FETÖ firarisi Uslu, tweetinde "Yani cemaatteki “bir şey olacak bu süreç bitecek” beklentisinin yansıması. Aynı beklenti Cemaati darbe sürecine iten nedendi." ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Yalan haber sonrası özür dilemek zorunda kaldı
Kızılay, depremzede çocukların yüzünü güldürdü
Sağlık Bakanlığı'ndan Özlem Gürses'e yalanlama
Anlaşmada sona yaklaşıldı
TikTok videosu büyük tepki çekmişti
MİT temizlik için harekete geçti
Haydutların elinden vatandaşlarımızı kurtaracağız