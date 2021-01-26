Firari FETÖ'cü Emre Uslu'dan darbe itirafı

FETÖ firarisi Emre Uslu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda adeta 15 Temmuz hain darbe girişimini FETÖ'nün yaptığını itiraf etti.

Darbe itirafı

FETÖ'cü firari Uslu, Twitter'dan attığı bir tweette firari Can Dündar'ın belgeselinden bahsetti. Dündar'ın belgeselinin örgüt içinde yankılanmasına kılıf uydurarak nedeninin inandıkları gerçeklerin kendilerinden olmayan biri tarafından söylenmesinin olduğunu iddia eden firari Uslu, 15 Temmuz darbesini de itiraf etti. FETÖ firarisi Uslu, tweetinde "Yani cemaatteki “bir şey olacak bu süreç bitecek” beklentisinin yansıması. Aynı beklenti Cemaati darbe sürecine iten nedendi." ifadelerini kullandı.