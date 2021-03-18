Firari FETÖ'cü Emre Uslu Gergerlioğlu'na 'cesur yürek' dedi

Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile 'terör propagandası yaptığı' mahkeme kararıyla kesinleşen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki karar Meclis Genel Kurulu'nda okundu. Kararın okunması ile birlikte Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü. Gergerlioğlu'na destek HDP'lilerin yanı sıra FETÖ'cülerden de geldi.

'CESUR YÜREK' OLARAK TANIMLADI

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan firari FETÖ'cü Emre Uslu, 15 Temmuz'da masum insanları katleden FETÖ'yü destekleyen polis, savcı, gazeteci ve akademisyenleri savunan paylaşımında Gergerlioğlu'nu 'cesur yürek' olarak tanımladı.

Gergerlioğlu'nun yanında olduğunu belirten FETÖ'cü Uslu, "Çalın diye dürüst polisler ve savcıları, çaldığınız duyulmasın diye gazetecileri, tartışılmasın diye akademisyenleri, bizden korksunlar diye kadınları bebekleri içeri attınız. Korkmayan bir cesur yürek çıktı, cesaret bulaşmasın diye onu içeri attınız." dedi.

FETÖ'CÜLERLE TOPLANTI YAPMIŞTI

FETÖ'den Gergerlioğlu'na gelen bu destek ise şaşırtmadı. FETÖ'cülerin 'çıplak arama' yalanını sık sık dillendiren Gergerlioğlu, geçtiğimiz aylarda da FETÖ elebaşı Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter ve örgütün diğer önemli isimleri ile online bir toplantı gerçekleştirmişti.

Toplantının görüntüsü Kanter tarafından sosyal medyada paylaşılmış, daha sonra silinmişti.