Firari FETÖ'cü Adil Öksüz kuzenini MİT’e sızdırmış

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) imamı ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin kritik ismi olan firari Adil Öksüz'ün, kuzeni Ali Öksüz'ü Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) koruma emniyet görevlisi olarak sızdırdığı ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı soruşturma dosyasındaki detaylar şöyle:

Ali Öksüz, silah kullanma ve koruma görevi ile ilgili eğitim aldıktan sonra 2012'de MİT'te koruma görevlisi olarak göreve başladı. 2015'te Siirt Bölge Müdürlüğü'ne dış koruma olarak tayin oldu. 2017 Nisan'da ihraç edildi. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada FETÖ üyesinin, kendi adına kayıtlı numaradan ankesörlü hatlardan aranarak mahrem abileriyle görüştüğü belirlendi.

Ali Öksüz 2012'de MİT'e başvurmasının ardından firari imam Adil Öksüz ile 22 Şubat, 2 Mart ve 25 Mart'ta görüştü. Kendisinin Adil Öksüz'ü taziye için aradığını öne süren zanlı, ifadesinde işe girebilmesi için babasının Adil Öksüz'ü aramış olabileceğini söyledi. Ali Öksüz'ün mahrem yapılanma hiyerarşisinde 'öğrenci' konumunda faaliyette bulunduğu ve örgüt abilerine bilgi sızdırdığı tespit edildi. Zanlının MİT'in faaliyet konuları ve çalışanları hakkındaki bilgileri, MİT'e giriş çıkış yapan araçların ve önemli kişilerin bilgilerini örgüt imamlarına aktardığı tespit edildi.

Örgüt içerisinde "Önder" kod adını kullanan zanlı hakkında tanık olarak ifade veren Ö.K., "Koruma olmaları sebebiyle onlardan istenen bilgiler, kuruma giriş yapan araçların bilgileri, kimlerin giriş çıkış yaptığı hassatten biraz daha önde gelen şahıslar, bunlar gazeteci olabilir, önemli olan bürokrat olabilir, bakanlar olabilir, bunlar değişik zamanlarda değişik kapılarda çalıştıkları için hangi kapıda bulunuyorlarsa o kapıdan giren çıkanlarla alakalı bilgileri bizlerle paylaştılar. Bu bilgileri mahrem yapı içerisinde, üstümüz konumunda bulunan Tahir kod adlı Murat Karabulut'a veriyorduk, bilgilerin daha sonra ne olduğunu ve akıbetini bilmiyorum, ancak dönem içerisinde büyük hadiseler olduğunda, örneğin, MİT TIR'ları olayında olduğu gibi bu bilgilerin kullanılmış olduğunu tahmin ediyorum" dedi.

23 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ali Öksüz'e FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 7 yıl 6 ay, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin etme" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün olmak üzere toplam 23 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.