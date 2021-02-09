Finli AP üyesi ayrımcılığa ve cinsel tacize maruz kaldığını açıkladı

Brexit'in ardından Finlandiya'ya ek koltuk tahsis edildikten sonra ocak ayında Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi olan Finlandiya Yeşiller parlamenteri Alviina Alametsä, göreve başladığından bu yana kısa süre içerisinde kadın olmasından kaynaklı olarak küçük görüldüğünü, ayrımcılığa uğradığını ve cinsel tacizle karşılaştığını açıkladı.

Finlandiya basınına konuşan Alametsa AP'deki çalışma kültürünü, tutum ve tavırları görünce şok olduğunu belirterek pek çok aşamada kadın üyelerin baypas edildiğini, zorbalık gördüğünü anlatıyor.

Alametso, içlerinde bir başka parlamenterin de bulunduğu birkaç kişiden telefonda cinsel içerikli teklifler aldığını belirtiyor.

'Güvenlik görevlileri içeri almamış'

Parlamento'nun Dış İlişkiler Komitesi ile Güvenlik ve Savunma Altkomitesi'nde yer alan Alametsa, Finlandiya'da Nobel Ödüllü Martti Ahtisaari tarafından kurulmuş olan Kriz Yönetimi Grubu'nda çalışmış ve Helsinki Şehir Konseyi'nde görev almış bir isim.

28 yaşında olan Alametsa AP'de genel olarak ciddiye alınmadığını belirtiyor. Bir defasında resmi kimlik kartına rağmen güvenlik görevlilerinin kendisine inanmadığını ve içeri ancak erkek bir AP üyesinin yardımıyla girebildiğini kaydediyor.

Alametsa, her ne kadar parlamenter meslektaşlarının ezici çoğunluğunun saygı çerçevesinde davrandığına dikkat çekse de, ona göre meydana gelen bu tür ayrımcılıklar ve cinsiyetçi yaklaşımlar sadece kendisi özelinde yaşanan münferit olaylar değil ve artık tartışmaya açılması gerekiyor.



