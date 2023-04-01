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Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı!

Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 5 Temmuz 2022 tarihinde Brüksel'de imzalanan "Kuzey Atlantik Antlaşmasına Finlandiya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokol"ün onaylanması uygun bulundu.

Kanun, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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